Highlights e gol amichevole Juventus Legends Black-White 6-9 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilcon glie i gol dell’delletra, terminata 6-9 per i bianchi con delle reti nel finale che hanno fatto pendere la bilancia. In gol, tra gli altri, Del Piero, Ferrara, Marchisio, Torricelli e Ravanelli, una partita in cui le vecchie glorie del passato, giocando a calcio a 7, hanno dimostrato di essere assolutamente ancora in grande spolvero. Di seguito ecco le immagini salienti. El gol de Alessandro #DelPiero y la explosión del publico##Agnelli100 #Juve #DelPiero pic.twitter.com/j0KtKHroUJ — PuebloJuve (@Pueblo Juve) October 10, 2023 Hoy se ha disputado un partido entre leyendas de la. 'Together, A...