Heidi Klum e la dolce dedica social alla quarta figlia Lou | «I love you»

Leggi su amica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Non solo Leni. Nella vita dici sono altri tre figli. Perché la diva della moda, prima ancora che star delle passerelle, è soprattutto una mamma. Di certo, la primogenita è la più famosa visto che ha ereditato dmadre il testimone di star del mondo fashion. Ma nella vita della top ci sono anche Henry, Johan e Lou, i tre figli nati dall’amore con il cantante Seal. A loro, mamma, non perde occasione per ribadire tutto il suo amore via. Proprio come ha fatto con la più piccola di casa, Lou,quale hato il piùdei post per i suoi 14 anni., mamma di ...