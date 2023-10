Hazard si ritira dal calcio giocato AS

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 ottobre 2023) Termina quasi nell’indifferenza l’esperienza di Edennelre di una qualità immensa ma ormai ai margini di quello sport che tanto ha saputo onorare. Nella memoria conserviamo gli slalom e i goal che lo avevano reso il più decisivo della Premier League. Un fuoriclasse al suo apice. I paragoni venivano facili con Zinedine Zidane. Forse per quella capacità di fare della palla quello che si vuole, quando si vuole. Carezza alla sfera, accelerazione, tiro scoccato che la maggior parte della volte si infilava dove i portieri non potevano nulla. AS, giornale madridista, traccia la parabola di Eden: “Era arrivato qui dal Chelsea, con la quale ha vissuto il suo periodo migliore nelle sette stagioni in cui è stato lì. In precedenza aveva primeggiato con il Lille, che lo ha catapultato definitivamente ...