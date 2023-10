Hamas | «Uccideremo un ostaggio per ogni bombardamento di Israele sui civili»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Bombe e scontri a fuoco hanno riempito la notte a Gaza e nella striscia al confine con. I miliziani dihanno annunciato che uccideranno unperdei jet di Tel Aviv sulle case di. L'assedio di Gaza è cominciato. La città di fatto si trova senza luce, acqua e cibo. Non ci sono notizie della coppia con doppio passaporto italiano ed israeliano dispersi. Nel loro kibbutz sono stati trovati più di 100 morti.

gli ostaggi Ieri mattina, i caccia della Luftwaffe, l'aeronautica militare tedesca, hanno scortato un aereo civile in viaggio da Teheran ad Amburgo, a seguito di un allarme bomba. ...Israele lancia l'assedio totale a Gaza,minaccia di uccidere ostaggi Il servizio di soccorso israeliano Zaka ha reso noto che più di 100 corpi sono stati trovati a Be'eri, un piccolo kibbutz ...

È «assedio totale» della Striscia di Gaza. Le autorità israeliane hanno tagliato le forniture di elettricità, cibo, ...Qui non viveva gente di Hamas…». I carcerieri se ne infischiano. Da una parte, assicurano d’essere «impegnati e obbligati a trattare gli ostaggi in modo dignitoso, in special modo i civili, i vecchi e ...