Hamas | “sorpresi dal grande crollo d’Israele” Le cause? Pochi militari al confine e flop dell’intelligence

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’operazione diin Israele è stata un “successo” che nemmeno l’organizzazione islamista si aspettava. Unnell’impalcatura difensiva costruita da Tel Aviv considerato quasi impossibile anche da coloro che quella struttura di controllo apparentemente impenetrabile l’hanno sfidata. A rivelarlo è Ali Barakeh, membro della leadership del gruppo in esilio in Libano, spiegando che l’organizzazione si è preparata con uomini e armi a una guerra lunga: “Siamo rimastida questo. Stavamo progettando di ottenere qualche risultato e di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta“. Come questo sia potuto accadere, lo si inizia a capire dalle rivelazioni d’intelligence su diversi media internazionali. Innanzitutto, sorprendenti sono state le strategie ...