Hamas pronto alla guerra di lunga durata contro Israele e a usare gli ostaggi come arma

ha insomma le spalle coperte in caso di una grave battuta d'arresto nella lunga guerra che "èa combattere". Ma Bakareh, per il momento, non mostra segni di preoccupazione: le forze ...a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà le dozzine di ostaggi tenuti a Gaza per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all'estero: lo ha detto un ...

Israele pronto a invadere Gaza via terra, Onu: "Assedio totale viola il diritto internazionale" | Hamas: "Uccideremo un ostaggio per ogni attacco senza preavviso" | Tajani: "Dispersi due italiani" TGCOM

Lo Statuto di Hamas propone il ritorno della Palestina alla sua condizione precoloniale e l'istituzione di uno Stato palestinese. La stessa Carta dichiara che «non esiste soluzione alla questione ...Il 27enne israeliano abita a Verona e studia medicina a Bologna, mentre la sua famiglia vive al confine con Gaza. Ieri da Fiumicino sono partito per la guerra 300 italo-israeliani ...