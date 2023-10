Hamas | pioggia di fuoco su Israele | colpito anche l' aeroporto di Tel Aviv | La diretta

... distaccando tale difesa dalle politiche religiose conservatrici ed oscurantiste di". Israele, l'inviata della Cnn corre a ripararsi durante unadi razzi vicina al confine con Gaza E ...... per anni Segretario Pd a Bruino (Comune della Città Metropolitana di Torino) e già collaboratore del Gruppo Pd in Regione Piemonte, all'indomani delladi razzi disu Israele che in ...

Pioggia di razzi contro Israele, sirene a Tel Aviv. Hamas annuncia l’inizio dell’operazione «Diluvio al-Aqsa» Corriere della Sera

Israele, nuovo attacco di Hamas: pioggia di razzi si abbatte sul Paese La Stampa

L’attivista usa la piattaforma social X per spiegare la sua posizione: «Non sono con Hamas ma sembrerebbe che assumere la posizione di difendere i civili ...La premier a colloquio con il rabbino capo Riccardo Di Segni: «Intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica. Nel rastrellamento di civili e giovani c'è l’odio verso un intero popolo» ...