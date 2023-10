Haaretz chiede le dimissioni di Netanyahu | “Fa la guerra a Israele | il suo governo è estremista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Non ha nemmeno “la decenza e l’integrità” per dimettersi “dopo probabilmente il giorno peggiore della storia di“. L’accusa a Benjaminarriva direttamente da un nuovo editoriale di, quotidiano israeliano progressista, da sempre schierato contro l’attuale primo ministro, che ha attaccato anche all’indomani dell’assalto di Hamas ritenendolo responsabile “del disastro che si è abbattuto sudurante la festività della Simchat Torah” a causa delle sue politiche di “annessione ed esproprio“. “Benjamin– si legge sul giornale – deve essere rimosso immediatamente dalla carica di primo ministro non dopo la, non dopo che avrà patteggiato nel suo processo per corruzione, non dopo le elezioni. Ora”. Tuttavia, continua l’editoriale, “dimettersi è ...