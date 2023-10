Guerra Israele | terrore Benayoun | aggredita la sua famiglia

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023), momenti diper l’ex calciatore Yossi: la suaè statadai combattenti di Hamas Sicuramente molti di voi lo ricorderanno per le sue prodezze in campo e per essere stato considerato uno dei migliori calciatori israeliani per il suo Paese. Non solo: la maggior parte della sua carriera l’ha trascorsa soprattutto nel Regno Unito. In Premier League ha vestito le maglie di: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, West Ham, Qpr e molte altre ancora. Ovviamente stiamo parlando di Yossi. Attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo per la nazionale del suo Paese. Yossi(Ansa Foto) Notizie.comIn queste ultime ore si sta parlando di lui per un altro episodio di cronaca che vede, ...