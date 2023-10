Guerra Israele-Palestina | Kadyrov | Sosteniamo Hamas Anche Venezuela | Iran e l' Algeria che ci fornisce il gas

(Di martedì 10 ottobre 2023) Latraadesso rischia di espandersi. Dopo l'attacco dial rave party e le prime conseguenze dell'attacco si sono fatti avanti gli alleati e sono diversi. Oltre all', considerato il vero mandante, ci sono: Libano,e il sostegno pubblicodelattraverso Maduro. Il presidente ha accusatodi "genocidio" contro i palestinesi. Ma non finisce qui, arrival'annuncio di un fedelissimo di Putin, il leader ceceno. "lae chiediamo - ha detto- la fine della escalation. Se necessario siamo pronti a inviare le nostre unità in qualità di forze di peacekeeping per ristabilire l’ordine ...

"Ero arrivato inper venire a trovare mia figlia, che ora vive qui. E sono piombato in un incubo", racconta al Riformista . "Non ho mai visto una cosa del genere " ci dice " c'è lama ...... a Londra e Istanbul (entrambe quasi Europa) sfilano caroselli con bandiere palestinesi di festeggiamento degli attentati contro. Non siamo in grado di spiegare in maniera comprensibile ...

Rientrano in Italia 200 connazionali. Hamas: "Obiettivo scambio prigionieri". Israele: "Ripreso pieno controllo dei confini con GAza".Roma, 10 ott. (askanews) – “Circa 200 italiani stanno rientrando da Israele su due aerei militari. I voli attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare ...