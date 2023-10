Guerra in Medio Oriente Scaduto l' ultimatum di Hamas | razzi da Gaza su Ashkelon | colpito l' Hotel Regina Bambini decapitati e almeno 200 morti nel Kibbutz di Kfar Aza Netanyahu | Attacco a Israele ferocia mai vista dalla Shoah

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sirene di allarme che segnalano l'arrivo deidanel nord di, soprattutto a Shlomi e in altre località, dice l'esercito. E per tre volte nel giro di un'ora sono risuonate le sirene anche nella zona centrale e a Tel Aviv . E idi, nell'ultimo lancio da, hannol'ad: colonne di fumo si vedono all'altezza del porto, riferiscono...

Curiosità: Il Medio Oriente è una regione storico-geografica che comprende territori dell'Asia occidentale e dell'Africa settentrionale (Egitto) e in esso a volte è distinto anche il cosiddetto Vicino Oriente: arabi, persiani e turchi costituiscono i maggiori gruppi etnici per numero di abitanti, mentre curdi, azeri, ebrei, assiri, armeni, circassi, berberi e altri gruppi formano minoranze significative, mentre le tre principali religioni abramitiche (ebraismo, cristianesimo e Islam) sono sorte proprio in quest'area.

Halevi, il generale che guida Israele in guerra Agenzia ANSA

La guerra in Medio Oriente, gli effetti del conflitto sull'economia e le ... Radio Popolare

«Per il momento gli effetti del nuovo conflitto in Medio Oriente sono modesti ... Tuttavia per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, «se la guerra, grave e imprevedibile, dovesse finire per ...(di Federico Rampini) Quali ripercussioni ha la guerra in Medio Oriente sulle grandi potenze Quali danni o quali vantaggi ne ricavano America, Europa, Cina, Russia Un primo bilancio molto sintetico ...