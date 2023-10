Guerra in Medio Oriente | forte rischio rincaro carburanti e gas in Italia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ad indicare che il clima di incertezza èci sono le quotazioni dell’oro, bene rifugio per definizione, che sono tornate a salire. Le autorità di Israele hanno posto uno stop al giacimento di gas naturale di Tamar, a largo di Gaza, per ragioni di sicurezza. La decisione ha comportato un immediato rialzo delle quotazioni del metano ad Amsterdam, mentre un ulteriore rialzo è stato provocato da sospetti di sabotaggio al gasdotto che collega Finlandia ed Estonia. Si “infiammano” anche le quotazioni del petrolio. Il ministero delle Imprese fa sapere che inè “elevata” l’allerta sui prezzi dei. Gli analisti di Goldman Sachs mettono in guardia da una possibile escalation incon coinvolgimento dell’Iran: il petrolio potrebbe spingersi fino a 150 dollari al barile. Sul ...