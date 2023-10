Guerra in Israele | Hamas | “Pronti a combattere una lunga guerra” Israele | “Ripreso controllo del confine di Gaza” | DIRETTA LIVE

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ladellatradi oggi martedì 10 ottobre Tel Aviv ha ordinato “l’assedio completo” della Striscia. Gli Usa hanno assicurato aiuti militari e si attendono l’operazione via terra contronelle prossime 24-48 ore. Continuano attacchi dell’aviazione su obiettivi die contro Hezbollah in Libano, e il lancio di razzi da. I morti israeliani sono oltre 900, compresi i 260 del massacro al rave, quelli palestinesi oltre 500. Migliaia di feriti e sfollati. Miliziani dicono di avere 130 ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 10 ottobre 2023.Ore 8,00 –: “il ...

"Ero arrivato in per venire a trovare mia figlia, che ora vive qui. E sono piombato in un incubo", racconta al Riformista. "Non ho mai visto una cosa del genere" ci dice "c'è la ma ..." "Siamo nel XXI secolo e si è aperta una tra il fronte delle autocrazie contro il fronte delle democrazie", scandisce con drammatica ... E vanno in. Le donne di Gaza cercano di scappare più ...

Rientrano in Italia 200 connazionali. Hamas: "Obiettivo scambio prigionieri". Israele: "Ripreso pieno controllo dei confini con GAza".Roma, 10 ott. (askanews) – “Circa 200 italiani stanno rientrando da Israele su due aerei militari. I voli attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare ...