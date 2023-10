Guardare di nuovo il mondo per la prima volta | con l’arte di Sophie Ko

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Noi passiamo, così, e mi sembra che tutti siano distratti e occupati e non prestino la giusta attenzione al nostro passare. Come se cadesse una stella e nessuno la vedesse e nessuno formulasse per sé un desiderio». Questo scritto del poeta e drammaturgo austriaco Rainer Maria Rilke ispira e racchiude il concetto ricorrente proposto dalla terza mostra personale dell’artista georgiana classe ’81Ko, il cui lavoro sarà in esposizione fino al 18 novembre presso la galleria d’arte contemporanea di Renata Fabbri, a Milano.Ko, Courtesy of Renata FabbriQui è esposta Geografie Temporali, una serie di opere scultoree e lavori fotografici inediti che trattano il tema della caducità della vita e delle cose materiali. Con una riflessione sulla prospettiva da cui si pensa al tempo, l’artista propone di spostare l’attenzione sul suo inesorabile ...