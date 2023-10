Green Deal | Commissione Ue approva misura italiana da 100 mln

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette Cento milioni di euro a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette. È a quanto ammonta ladi aiuti dell’Italia nell’ambito del piano industriale delta dallaeuropea, per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell’accelerazione della transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili. Larientra nel quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dallaper far fronte alle ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l’Ucraina. L’obiettivo del regime è lo sviluppo delle capacità ...