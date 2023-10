Gravina | «Euro 2032 | svolta storica per l’Italia! Stadi? Uniamo gli sforzi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Italia e la Turchia ospiteranno(qui i dettagli). Tutta la soddisfazione del presidente della FIGC Gabrieleai microfoni di Sky Sport– La soddisfazione di: «Unaper noi. Abbiamo seguito questo traguardo per tanti anni. Dal 1990 l’Italia non aveva la possibilità di organizzare la fase finale di un evento calcistico così importante. Se ci proiettiamo aldopo 42 anni credo sia il tempo giusto per poter concentrare tutti i nostrie dimostrare ancora una volta la capacità organizzativa e gestionale del nostro paese. Prossimi step? Siamo riusciti ad ottenere un periodo di tempo importante per raccogliere le idee, progettarle e realizzarle. La data è l’1 ottobre 2026 per ...