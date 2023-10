Gratta e vinci | il colpo di fortuna in trasferta scatena il caos | niente premio per lui

(Di martedì 10 ottobre 2023), questo viaggiatore è statoto solo a metà: così ildisi è trasformato in un vero e proprio incubo. Di storie dite mancate ne è pieno il mondo. C’è chi dimentica di controllare il proprio biglietto del Lotto e del Superenalotto e non scopre mai, di conseguenza, di aver centrato unata. Ma c’è anche chi compra une lo dimentica in un cassetto, ignaro del fatto che sotto quella patina argentata si nasconda un tesoro. Sono tanti, troppi, i giocatori che non riscuotono i propri premi in denaro. Non perché non vogliano quei soldi – chi mai li disdegnerebbe, d’altra parte? – ma perché non hanno mai saputo di essere diventati ricchi. E poi c’è chi, invece, lo ...

Massima vincita con tagliandi da 5 euro Di: Redazione Sardegna Live Sardegna protagonista deldi questa prima parte del mese di ottobre. Lo segnala l'agenzia Agimeg dando conto di due super vincite in provincia di Oristano, in pochi giorni, per un totale di un milione di euro. ...Sardegna protagonista deldi questa prima parte del mese di ottobre. Lo segnala l'agenzia Agimeg dando conto di due super vincite in provincia di Oristano , in pochi giorni, per un totale di un milione di euro. ...

Gratta e Vinci, vinto un milione di euro tra Oristano e Tramatza L'Unione Sarda.it

La fortuna bacia la Sardegna, vinti un milione di euro al Gratta e vinci Sassari Oggi

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sardegna protagonista del Gratta e Vinci di questa prima parte del mese di ottobre. Lo segnala l'agenzia Agimeg dando conto di due super vincite in provincia di Oristano, in pochi giorni, per un total ...