Grande Fratello | gli ascolti di ieri | 9 ottobre 2023

(Di martedì 10 ottobre 2023) La nona puntata delha portato sorprese einteressanti. Si segnalano i dati auditel della serata, che vedono concorrere diverse reti televisive e i loro programmi. La nona puntata del, condotto da Alfonso Signorini, si è svolta conentusiasmo, caratterizzata da momenti di intensa emozione e vibranti confronti. In questa puntata, l’attrice Grecia Colmenares ha ottenuto il favore del pubblico, emergendo come la preferita della serata. Al centro delle attenzioni, un acceso confronto tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Jane Alexander contro Beatrice Luzzi: “Hai detto cose brutte su di me!” #GF ##JaneAlexander #BeatriceLuzzi https://t.co/1AnfC95oYj — TuttoTV (@tuttopuntotv) October 10, ...

Un nuovo appuntamento delè andato in onda ieri sera, 9 ottobre, in diretta su Canale 5. Beatrice Luzzi si riconfermaprotagonista di questa edizione e così l'abbiamo vista in un faccia a faccia con l'...McKennie e il siparietto con CR7 Weston McKennie,appassionato di football americano, ha ... "Solo per dire, vorresti questo fisico" . L'ennesima testimonianza del buon umore del classe ...

Grande Fratello, pagelle: Beatrice, dealer 8, Massimiliano, zia acida 2, Anita, merita una pesca 5, Jane, ma n ilmessaggero.it

E` andata in onda ieri sera la nona puntata del Grande Fratello. Ecco tutte le pagelle della nona serata del reality ...Nella serata di lunedì 9 ottobre, Rai1 e Canale 5 hanno proposto la fiction di successo con Vanessa Scalera e il reality con Alfonso Signorini ...