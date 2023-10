Grande Fratello | decima puntata | Grecia Colmenares preferita | clamoroso faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander a cui viene proposto di diventare concorrente

(Di martedì 10 ottobre 2023) Laserale deldel 9 ottobre 2023 si è aperta con un accorato ricordo di Alfonso Signorini delle tante vittime della guerra in corso in Israele. Dopo questo momento doloroso, il presentatore ha aperto il collegamento con la casa e ha affrontato il primo tema della serata. Il conduttore si è chiesto se la pace in atto nella casa, tra i diversi concorrenti esia vera o meno. Alfonso ha chiesto ase gli abbracci dei coinquilini le siano sembrati sinceri, ma l’attrice ha spiegato di non saper leggere i comportamenti degli altri concorrenti del reality show. Il conduttore ha girato la discussione sulle tante battutine dei coinquilini che legavano il cambiamento dellaalla sua nuova situazione ...

L'intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa delnon convince Massimiliano Varrese , oramai eletto dal pubblico come l'acerrimo nemico dell'attrice. Il guru del reality di Canale5 , infatti, non perde occasione per darle addosso e il ...Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in love al2023 . Una nuova coppia sta per nascere all'interno della casa più spiata d'Italia, ma tanti sono i dubbi da chiarire. Proprio nella casa i concorrenti sono molto dubbiosi su questo ...

Una bella sorpresa per Anita al Grande Fratello 2023. La concorrente incontra il padre Angelo e si commuove ricordando la sua infanzia ...Jane Alexander è entrata nella casa del Grande Fratello per un pesante faccia a faccia ...