Grande Fratello 2023 | Jane Alexander diventa concorrente? Scoppia il caos sul web

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nel corso dell’ultimo appuntamento del, i telespettatori hanno visto ritornare un vecchio volto del reality ossia, la quale ha avuto un lungo confronto con Beatrice Luzzi in merito ad alcuni retroscena del passato. Dopo la chiacchierata con la collega, l’attrice ha ricevuto la proposta di Alfonso Signorini: ritornare nella casa nei panni di. La diretta interessata avrà modo di decidere in questi giorni, ma il web ha già puntato il dito per le sue vecchie dichiarazioni in merito al reality.: ritornano gli ex concorrenti Si era promesso di portare nella casa delsolo gente nuova. Nessun inquilino passato in pratica, in ...