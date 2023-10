Grande Fratello 2023 | Heidi Baci si riavvicina a Massimiliano Varrese | è una strategia?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha deciso dirsi adopo la puntata deldi lunedì 9 ottobree conseguentemente di distaccarsi da Vittorio Menozzi. Ciò ha riacceso le speranze di parte del pubblico che spera in una liaison tra lei e l’attore. Invece, in molti hanno definito la sua mossa strategica per far sì che rimanga il più a lungo nella casa più spiata d’Italia.a confronto In mattinatasi sono ritrovati in giardino per parlare del loro rapporto e ...