(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Gran Premio del2023 non è finito qui. Dopo quanto accaduto a Lusail, con i piloti che hanno terminato la gara in grande sofferenza fisica per le condizioni ambientali, la Federazione ...

Fare Il week end inè stato da incorniciare e, dopo la gara, è un Norris ambizioso quello che ... Adesso non so quanti siano, 17 Anche Fernando ha detto che siamoottimisti ", le parole ...... " La FIA rileva con preoccupazione che la temperatura e l'umidità estreme durante il Gran Premio deldi Formula 1 hanno avuto un impatto sul benessere dei piloti. Pur essendo atleti d'élite, ...

GP Qatar, troppo caldo: la FIA apre un'indagine Autosprint.it

F1 | Piloti stremati in Qatar, Norris: "Troppo pericoloso" Motorsport.com - IT

Il cannibale con i denti alla Dracula domina anche il GP del Qatar in una notte di Doha caldissima e con ... ma il sette volte campione del mondo ha stretto troppo per chiudere il sorpasso all’esterno ...La Federazione ha rilevato le condizioni fisiche dei piloti alla fine della corsa ed ha deciso di avviare un'analisi: oltre allo spostamento più avanti in calendario, nella prossima riunione con la co ...