Governo italiano in prima linea per la pace | il tentativo di mediazione

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ieri sera il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a un vertice del gruppo Quint composto da Stati Uniti, Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Nel corso della riunione Meloni, il presidente americano Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, il cancelliere Olaf Scholz e il premier britannico Rishi Sunak hanno fatto il punto sulla situazione in Medioriente, muovendosi su due direttrici: la conferma del pieno sostegno ad Israele di fronte all'attacco subito, e lo sforzo congiunto per fermare al più presto la violenza. Sempre nella giornata di ieri Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati. Nel corso della telefonata Meloni ha riaffermato «la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano in questo delicato frangente». I due leader hanno affrontato gli ...