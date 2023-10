Gli ultimi Chicchi amari di Mani pulite

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il cuore già malandato negli anni di, malanno che gli valse un aiutino da parte del pool a trattarlo con riguardo (“noi, per farlo parlare, non potevamo mica picchiarlo”, disse poi Davigo, quello dei colpevoli non ancora scoperti), lo ha portato fino a 89 anni, domenica. Il caos a Gaza gli ha forse dato un ultimo aiutino, in forma di distrazione di massa. Ma è notevole che scrivendo di Pierfrancesco “Chicci” Pacini Battaglia – il banchiere che fu gran maestro delle tangenti Eni e della Prima Repubblica, ma che dalla Mater lacunosa di tutte le inchieste uscì pulito come un bimbo, dopo aver scaricato la colpa su altri – quasi nessuno si sia ricordato di quelle frasi, da lui dette anni dopo: “Si è pagato per uscire da Tangentopoli”; e soprattutto: “Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato”. O chi se ne è ricordato, un’altra volta ancora ha ...

