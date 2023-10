Giusi Battaglia torna in libreria con “Le ricette della mia vita”

(Di martedì 10 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo dei primi due libri,incon nuove deliziesua amata Sicilia ma non solo, contenute nel volume “Lemia– Dalla cucina siciliana a quella di casa mia, tutte ledel cuore” (Cairo editore). Oltre a proseguire il suo viaggio tra i sapori autentici dell’Isola – con numerosetradizionali, dagli antipasti ai dolci -, l’autrice ha deciso di svelare quali sono i piattisuadi tutti i giorni, quelli che prepara abitualmente per la sua famiglia e gli amici.Perchè, ci tiene a far sapere, lei non frigge dalla mattina alla sera e usa molto di più le teglie da forno dell’olio per ...

