Giugliano | ordinanza di sgombero per oltre 40 appartamenti in via Bosco

(Di martedì 10 ottobre 2023). Sono più di quaranta glidel condominio “La Rinascita” raggiunti, questa mattina, da una notifica di. Il complesso di edilizia popolare si trova in via, nel quartiere Casacelle. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, insieme L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... EAV Metro Campania Nord - Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli- ... Matteo Salvini, che con un'di precettazione aveva disposto la riduzione dell'astensione ...... EAV Metro Campania Nord - Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli- ... Matteo Salvini, che con un'di precettazione aveva disposto la riduzione dell'astensione ...

Picchiati dopo l’assalto fallito alla gioielleria di Caivano, ordinanza in carcere per due: sono di Giugliano e Napoli Internapoli

Il boss Rosario Giugliano ammette: «Fui avvisato del blitz dell'Antimafia» ilmattino.it

Picchiati dopo l'assalto fallito alla gioielleria di Caivano, ordinanza in carcere per due: sono di Giugliano e Napoli ...Modalità brutali ed aggressioni in danno delle vittime, una delle quali veniva anche sequestrata per oltre un’ora e percossa ...