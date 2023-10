Giugliano | la scure del Comune sul MOG | revocate 31 assegnazioni

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildifa notificare un provvedimento di revoca per 31 concessionari del MOG, il Mercato Ortofrutticolo di via Santa Maria a Cubito. Motivo: il mancato pagamento dei canoni concessori per quattro anni. Un buco di bilancio che pesa sulle casse comunali ed espone l’amministrazione alla contestazione di un danno erariale da parte della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.