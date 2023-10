Giro del Veneto 2023 | il percorso ai raggi X Il Monte Berico deciderà la corsa

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildelsta tornando una realtà della chiusura di stagione ciclistica. Dopo la pausa forzata tra il 2013 ed il 2020, laè tornata in auge grazie alla PP Sport Events di Filippo Pozzato. Rimane una delle ultime occasioni stagionali per poter pensare ad un successo in questa stagione. Unache in passato ha regalato successi di corridori italiani di spicco, come Costante Girardengo (4 volte, ancora il recordman di vittorie), Alfredo Binda, Fausto Coppi e storicamente incline ai colori italiani, con sole sei vittorie non battenti bandiera tricolore in 85 edizioni. visioniamo insieme ilche verrà affrontato domani 11 ottobre. Si parte da Tombolo; dopo una cinquantina di chilometri alquanto pianeggianti arriverà la salita di Teolo, prima difficoltà altimetrica di giornata (3 ...