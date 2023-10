Giovanbattista Cutolo | la mamma a Palazzo Chigi | «L' assassino sconterà la pena in carcere»

La madre di, il musicista 24enne ucciso lo scorso 31 agosto a piazza Municipio, prosegue la sua battaglia perché l'assassino 17enne del figlio (reo confesso) sconti 'la giusta punizione'. ...Daniela Di Maggio, la mamma di, il musicista 24enne ucciso per futili motivi il 31 agosto a Napoli, ha incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, quello alla Giustizia ...

Giovanbattista Cutolo, corteo a Roma per il giovane musicista ucciso a Napoli. La madre ricevuta Palazzo Chigi ilmessaggero.it

Musicista ucciso a Napoli, la manifestazione a Roma per Giovanbattista Cutolo - Video - Ansa.it Agenzia ANSA

La madre del 24enne ucciso per futili motivi porta avanti la sua battaglia È in onore di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso per futili motivi lo scorso 31 agosto a Napoli, che Palazzo Chigi si im ...“Abbiamo partecipato, a Roma, al corteo indetto per ricordare il tragico assassinio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo e tutte le vittime della violenza giovanile, non solo a Napoli”. Lo affe ...