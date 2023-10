Giornate Fai d' Autunno 2023 | ecco i luoghi da non perdere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tornano sabato 14 e domenica 15 ottobre led'del Fai: in programma l'apertura di oltre 700d'arte

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, led'autunno, l'atteso evento di piazza che il" Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L'iniziativa è stata ...Tra le aperture di maggior rilievo delled'Autunno 2023, a Roma sarà visitabile Palazzo Spada e in particolare il piano nobile, sede del Consiglio di Stato, sfarzosamente decorato a metà Cinquecento da Giulio Mazzoni, allievo di ...

Giornate FAI d'Autunno 2023 in Umbria: il programma con date, orari e luoghi aperti e visitabili AssisiNews

Giornate FAI d'autunno, 25 luoghi aperti in Toscana 055firenze

Vezzano è stato elencato come primo luogo da visitare nel programma nazionale delle giornate promosse dal Fai. Sabato 14 e domenica 15 si apriranno le porte del borgo per mostrare le sue bellezze, con ...Scopri i tesori di Cerreto d'Esi: porta Giustinianea, torre Belisario e il ritrovato "Forno di Leandro". Un'occasione unica con gli apprendisti ciceroni della scuola secondaria e dei licei di Fabriano ...