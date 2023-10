Giornata mondiale salute mentale | ecco perché non esistono pensieri sbagliati

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Amo i miei figli. Ma forse tornassi indietro non li rifarei“. “Con il mio partner sto bene. Ma spesso penso di essermi accontentata”. “Sto bene da single. Ma ho il terrore di restare da sola”. “Non mi manca niente. Ma non riesco mai a essere felice“. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha messo in discussione le proprie scelte passate o non ha avutocontraddittori? E, magari, proprio questisono stati capaci di scatenare sensazioni poco piacevoli, come senso di colpa, rimpianto, rabbia e rimorso. LadellaWorld Mental Healt DayIn occasione delladella, però, la psicoterapeuta Valeria Fiorenza Perris ci spiega che: “Non ...