Giornata Mondiale della Salute Mentale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le persone al centrostrategia di E.ON: progetti e iniziative per il benessere psicofisico dei propri dipendenti 10 ottobre 2023. Negli ultimi anni la nostra società sta attraversando profondi cambiamenti dal punto di vista socioeconomico che hanno impatti anche nella vita delle persone. In tale contesto, è fondaanche il ruolo delle aziende nella vita dei propri dipendenti. Anche per questo motivo, da anni E.ON ha avviato un percorso su più livelli per la tuteladelle sue persone, in linea con la propria strategia di sostenibilità sociale e ambientale. E.ON facentralitàpersona uno dei suoi pilastri strategici (truly people centric company). Per questo, un obiettivo fondaè essere ...