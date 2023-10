Giornata mondiale della salute mentale | i disagi sono in crescita | soprattutto tra i più giovani Ma mancano gli investimenti

(Di martedì 10 ottobre 2023) A livello, denuncia Unicef, un adolescente su 7 ha un problema didiagnosticato. Solo nei tre annipandemia, ricorda la Società italiana di psichiatria (Sip), le diagnosi di disturbi psichiciaumentate del 30 per cento. E i sintomi depressivi hanno riguardato 1 persona su 3. E nonostante questo quadro, ormai purtroppo noto e ribadito in occasione, le istituzioni italiane non hanno aumentato gli. Anzi, i fondi diminuiscono ogni anno. “Siamo di fronte a un depauperamento continuo dei servizi pubblici”, è la protesta di Emi Bondi, presidente degli psichiatri. “L’obiettivo del 10% ...

La Terapia Sospesa (online) di Mama Chat: psicoterapia accessibile per chi è in difficoltà In occasione delladella Salute Mentale, arriva la nuova campagna di raccolta fondi per offrire un supporto psicologico a chi non può permetterselo di Barbara Rossetti D a anni Mama Chat si batte per l'...PISA - Oggi, 10 Ottobre, si celebra ladella Salute Mentale, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale. La ...

A livello mondiale, denuncia Unicef, un adolescente su 7 ha un problema di salute mentale diagnosticato. Solo nei tre anni della pandemia, ricorda la Società italiana di psichiatria (Sip), le diagnosi ...