Giornata mondiale contro la pena di morte

Nel 2022 contro la pena capitale e' nata una Coalizioneformata da ong, associazioni di avvocati e sindacati. Secondo Amnesty International le esecuzioni nel 2022 hanno raggiunto la cifra piu' alta degli ultimi cinque anni. Sono state 883 in 20 ...L'UNICEF Francia e una dozzina di associazioni della società civile hanno inviato martedì una lettera alla prima ministra Elisabeth Borne, in occasione delladella salute mentale, chiedendo di sviluppare con urgenza un'ambiziosa strategia nazionale per la salute mentale dei bambini e dei giovani. Secondo l'UNICEF, in Francia quasi un ...

Roma, 10 ott (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della salute mentale ha inviato al ministro della Salute Orazio Schillaci il seguente m ...Oggi (10 ottobre) in occasione della giornata mondiale per la salute mentale, la Fondazione Brf Onlus rende disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme il suo primo podcast, Conversa ...