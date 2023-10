'Dossieraggio': quello su cui, per il dem Sandro, dovrebbe indagare addirittura il Copasir ,...e intellettuali di sinistra, quelli che, quando faceva comodo a loro, i dossier li ...Dire, non l'ha detto. Troppo presto per darlo in pasto ainel corso della direzione. Casomai a gennaio, quando e se finalmente avrà deciso. L'... sussurrano Sandro, e Flavio ...

Giornalisti: Ruotolo (Pd), 'Mo straordinario narratore che coniugava scrittura e notizia' La Gazzetta del Mezzogiorno

ETTORE MO, RUOTOLO (PD): ADDIO A STRAORDINARIO ... 9 colonne

Vajont, sessant’anni dopo la tragedia 09 ottobre 2023 Il 9 ottobre 1963 la mega frana del monte Toc e l’onda assassina che cancella Longarone e altri paesi della valle del Piave. Quasi duemila i morti ...