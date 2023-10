Giorgio Pasotti | «A 50 anni mi piacerebbe avere un altro figlio La crisi del cinema italiano? Mancano registi e sceneggiatori di talento»

Facciamo qualche nome in ordine sparso Elio Germano, Angela Finocchiaro,, Patti Smith, la prima di Alessandro Di Battista, Giuseppe Giacobazzi,Comaschi...e sono tantissimi ...... Goon Films e Amazon Studios, affiancati da alcuni dei migliori professionisti del settore che hanno contribuito a realizzare un film di grande impatto visivo, vede nel cast anchee ...

Giorgio Pasotti : «La montagna per me è stata maestra di vita» Corriere della Sera

Abbi Fede, il nuovo film di Giorgio Pasotti esce su RaiPlay QUOTIDIANO NAZIONALE

Ci sono uomini che non amano perdere tempo, e Giorgio Pasotti è uno di loro. Vale per la sua vita personale ma anche per il suo lavoro visto che, ancora prima di iniziare a girare il suo terzo film da ...Si congratula per l’attività anche il Sindaco Pierluigi Biondi, che detiene la delega alla Cultura e che rappresenta il Comune dell’Aquila Socio Fondatore dello Stabile: “Con Giorgio Pasotti abbiamo ...