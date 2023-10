Giorgetto Giugiaro | il disegnatore di tante auto di successo

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha disegnato modelli diventati un grandecommerciale, soprattutto per Fiat e Volkswagen. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Mezzo secolo fa, Italdesign - sotto la guida di- svelava al mondo Asso di Picche durante il Salone di Francoforte. Si trattava di un concept di coupé sportiva 2+2 , ideato su basi tecniche dell'Audi 80 ed era una sintesi ...Un parcheggio millimetrico A partire dalle prime ore del mattino di domenica 1 ottobre, centinaia delle storiche utilitarie nate proprio nel 1983 dalla matita disi sono ritrovate ...

Ceva: i Frati Cappuccini e il designer Giorgetto Giugiaro premiati ... LaGuida.it

Ceva premia Giorgetto Giugiaro e i frati cappuccini Cuneodice.it

Italdesign ha svelato nelle scorse ore il suo ultimo progetto 100% elettrico con il nome di Asso di Picche In Movimento.Cinquant’anni fa, al Salone dell’Automobile di Francoforte, Giorgetto Giugiaro ed il gruppo di lavoro del Centro Stile Italdesign presentavano Asso di Picche: uno studio per un coupé 2+2 sportivo, all ...