Giorgetti | “In manovra 2024 cuneo | Irpef | natalità e pubblico impiego”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il ministro: "Incertezza non si è diradata, rallentamento economia globale coinvolge Italia" “Anche alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, il ferreo controllo dell’andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. “Il rallentamento del ciclo internazionale coinvolge anche la nostra economia”, ha proseguito sottolineando che ”l’incertezza e il rallentamento del ciclo economico globale rendono necessario proseguire gli interventi di sostegno mirato che, come quelli che sono stati confermati nel corso di quest’anno, possano favorire la domanda interna”. ”L’incertezza che caratterizzava il contesto esaminato nell’ambito del Def non si è diradata. Al contrario, ha contribuito a ...