(Di martedì 10 ottobre 2023) "Anche alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, ildell'andamento delladiventerà unnon più eludibile". Lo ha detto ...

... ilcontrollo dell'andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin audizione alle commissioni riunite Bilancio di ...... ilcontrollo dell'andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin audizione alle commissioni riunite Bilancio di ...

Giorgetti, ferreo controllo spesa imperativo ineludibile Tiscali Notizie

Giorgetti, ferreo controllo spesa imperativo ineludibile La Prealpina

«Segnali positivi sono arrivati dal mercato del lavoro, che mostra una sostanziale tenuta», sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla Nadef.ferreo «Anche alla luce ..."Anche alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, il ferreo controllo dell'andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile". (ANSA) ...