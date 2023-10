Giorgetti | “Ecco quali saranno i pilastri della manovra”

(Di martedì 10 ottobre 2023) In audizione nelle commissioni di Bilancio e Senato sulla Nadef il ministrofa il punto sullaillustrando idel provvedimento. Il governo continua a lavorare sulla legge di Bilancio. E’ il ministroin audizione nelle commissioni di Bilancio e Senato sulla Nadef a fare il puntosituazione e illustrare idel provvedimento. Il ministrofa il punto sulla– Notizie.com – © Ansa“La proroga del taglio del cuneo fiscale rappresenta un valido sostegno ai redditi e ai consumi delle famiglie con redditi più bassi – sottolinea il titolare dell’Economia, citato dall’Adnkronos – poi puntiamo anche a misure contro la denatalità per un sostegno in favore alle famiglie, con redditi medi e bassi, che ...

E a proposito di quest'ultimo punto, il ministrospiega che "anche alla luce delle nuove ... Cosìil punto sul taglio del cuneo fiscale "che assorbe di fatto lo scostamento del deficit" e ...... il Ministro dell'Economia Giancarloha presentato i quattro pilastri fondamentali della ...i quattro pilastri della Manovra 2024 . Taglio del cuneo fiscale Uno degli aspetti chiave della ...

"Anche alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, il ferreo controllo dell'andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile", ha detto il ...