Giorgetti dixit. Il governo non riesce ad attuare il Pnrr Colpa anche del Superbonus

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il ministro: "C'è stato un effetto di spiazzamento. Chiedete a Tim o a Open Fiber e vedrete che vi diranno le difficoltà che incontrano, soprattutto in certe regioni del Sud". Le b, grazie al fieno che potranno mettere in cascina col provvedimento sugli extraprofitti, potranno smaltire gli incagli e a sostenere le imprese

Il governo Meloni non riesce ad attuare pienamente il Pnrr Colpa anche del Superbonus. È uno degli argomenti utilizzati dal ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione questa mattina davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato impegnate nell'esame della Nadef , per difendersi dalle osservazioni e dalle domande incalzanti delle ...Il governo Meloni non riesce ad attuare pienamente il Pnrr Colpa anche del Superbonus. È uno degli argomenti utilizzati dal ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione questa mattina davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato impegnate nell'esame della Nadef , per difendersi dalle osservazioni e dalle domande incalzanti delle ...

Giorgetti dixit. Il governo non riesce ad attuare il Pnrr Colpa anche ... L'HuffPost

Caro Giorgetti, la prego: non segua i consigli di Mario Monti Start Magazine

"Stiamo facendo un'operazione di revisione e aggiornamento del contenuto" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le banche, grazie al fieno ...ROMA (ITALPRESS) – La situazione economica e di finanza pubblica “è più delicata di quanto prefigurato in primavera”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa alla Nadef. “I ...