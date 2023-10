Gioca in Borsa i soldi ottenuti per l’emergenza Covid | denunciato imprenditore trevigiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto che un, attivo nel settore del trasporto delle merci su strada, ha utilizzato una delle forme di sostegno alle imprese in difficoltà, a causa delda-19, per speculare in, finalità evidentemente estranea ai fabbisogni aziendali. L’, pertanto, dovrà ora rispondere del reato di malversazione di erogazioni pubbliche, punito con la reclusione fino a quattro anni.in: la segnalazione Le indagini hanno avuto origine dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, approfondita dal Gruppo di Treviso che, grazie alle indagini valutarie, ha verificato le modalità di utilizzo di un finanziamento ...

...delle Fiamme Gialle di Treviso ha iniziato a investigare e ha scoperto che un finanziamento di 25 mila euro ottenuto attraverso il decreto liquidità era stato investito in operazioni di. La ...La giocatrice fiorentina, unica presente nel WTA 250 che sisul cemento, dovrà aspettare per esordire nel torneo Il maltempo blocca tutta Hong Kong e di ... fermi i trasporti, e anche laha ...

Imprenditore trevigiano gioca in borsa i 25mila euro del decreto ... Il Riformista

Gioca in Borsa il denaro del finanziamento ottenuto per il Covid-19 TrevisoToday

Su Il Giornale: La Juve crolla in Borsa: -8,5%. Elkann: «Altri trofei con Max». Meno 8,5%. Dopo essere partito da meno 14: il titolo della Juventus, il primo giorno ...Dieci gol in 8 partite di campionato condite da due doppiette e un poker servito, alla Salernitana, in soli 35 minuti. Lautaro Martínez è, senza dubbio, l’uomo in ...