Gianluca Grignani | un addio terribile e improvviso | tutti i dettagli che ti faranno piangere

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi Notizie Le montagne russe emozionali e professionali di, uno dei più noti cantautori italiani, sono un racconto da non perdere. Dal successo precoce ai momenti bui, fino alla lenta risalita, la vita e la carriera disono un viaggio affascinante. Chi èè un nome familiare per molti appassionati di musica italiana. Nato nel 1971 a Milano,ha iniziato a mostrare il suo talento musicale in giovane età. A soli 17 anni, ha iniziato a esibirsi nei locali della Brianza, per poi perfezionare le sue abilità nella scuola diretta da Franco Mussida. La sua carriera ha preso il volo dopo l'innegabile successo del brano "La mia storia tra le dita" al Festival di Sanremo Giovani nel 1994. I ...