GialappaShow | un grande ritorno | tutte le novità della seconda stagione

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 10 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Dopo ilsuccessoprima edizione, riparte, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30. Alla guida del programma torna Mago Forest, indiscusso padrone di casa, spalla dei comici e compliceGialappa’s, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa: la prima di questa edizione sarà Ellen Hidding. Torna poi Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali. Nuove ...