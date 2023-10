GialappaShow torna su Tv8 | Gigi e Ross ed Edoardo Ferrario nel cast Parodie per Temptation Island | Blasi e Annalisa | Insinna Pantani conduce 4Funerali

(Di martedì 10 ottobre 2023)Dalla domenica al lunedì ma tutto il resto rimane confermato dopo una prima fortunata stagione. Dal 16 ottobre su Tv8, e in simulsu Sky Uno,. Alla guida del programma l’immancabile Mago Forest, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Si parte con un graditissimo ritorno: Ellen Hidding dopo oltre vent’anni dal debutto insieme, sarà di nuovo al fianco di Forest nella prima puntata dello show. Confermato tutto ilcomico, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi.Ubaldocon le sembianze di Flavio, alla guida di 4 Funerali. Nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che dopo Pechino Express intraprendono una nuova avventura televisiva. ...

Dopo il meritato boom del ritorno su Tv8 con, Marcello Cesena ha confermato l'arrivo dell'undicesima stagione di Sensualità a corte , con un ritorno di non poco conto. La mitica Madrina interpretata da Mauro Pirovano . Due mesi fa ...Nel corso della settima puntata di, vedremo come di consueto all'opera numerosi ... Tra loro, per esempio, Stefano Rapone , chenei panni del politico Galeazzo Italo Mussolini alle ...

Dopo il grande successo della prima edizione, riparte GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da ...GialappaShow 2023: il programma comico condotto dal Mago Forest e dalla Gialappa's Band torna per la seconda stagione il 16 ottobre su TV8 ...