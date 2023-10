Gf Vip | Carolina Marconi | “Agonia più totale”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 10 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Gf Vip, persono state ore terribili ed è proprio lei a dare la notizia: un racconta che lascia tutti senza fiato GF VIP, IL RACCONTO A LIETO FINE DI- grande preoccupazione per, ex concorrente del gf Vip di Alfonso Signorini che ha fatto stare tutti in attesa della notizia ufficiale. Solo poche settimane fa, attraverso la sua pagina Instagram aveva raccontato che dopo alcuni controlli, sembra che la malattia fosse tornata. Adesso la svolta. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ...