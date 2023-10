Gerusalemme tradita dalle lotte intestine | i perché della vulnerabilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Caro direttore, probabilmente con quello che sta avvenendo oggi nel mondo c'è la sovrapposizione di due tensioni entrambe assai intense, una di carattere geopolitico a livello mondiale e l'altra invece che adesso riguarda in modo specifico Israele, Iran, Hamas e gli Hezbollah. Per quello che riguarda il livello geopolitico il mondo occidentale dal 1989 in poi è caduto in una sorta di letargo o di grande sonno derivante dalla condizione che la grande partita con “l'orso comunista” apertasi nell'ottobre 1917 era oramai del tutto vinta per cui ci si poteva fidare anche degli eredi di stampo liberista (Eltsin) sia di quelli ultranazionalisti provenienti dalla scuola del Kgb (Putin). Così la Germania e l'Italia, a suo tempo, si sono a tal punto fidati di Putin che personaggiposizioni politiche diverse come la Merkel e Schroeder e come Berlusconi e Prodi gli avevano ...