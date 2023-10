(Di martedì 10 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Il dramma di queste ore, dopo l' attacco di Hamas partito dal rave al Nova Music Festival, è quello delle centinaia di feriti ricoverati per i quali era necessaria ...

... è stato raccolto da moltissimi israeliani che asi sono recati nei centri per la donazione creando lunge file . L'adesione così alta ha risolto l'emergenza sangue e permesso di ...Abbiamo aggiunto decine didi truppe lungo il confine, riservisti e unità regolari, in ... in stretto raccordo con l'Ambasciata a Tel Aviv e il Consolato Generale a. L'incertezza ...

Gerusalemme, migliaia di persone in fila per donare il sangue TGLA7

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 RaiNews

L'appello lanciato dalla MDA, l' organizzazione nazionale di soccorso dello Stato di Israele per i servizi medici di emergenza pre-ospedaliera e i servizi trasfusionali di sangue, è stato raccolto da ...