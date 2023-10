Germania | 2023 in recessione | Pil al -0 | 5%

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre,Nellasarà in, con un calo del Pil dello 0,5%. La stima è stata fatta dal Fondo monetario internazionale nel World Economic Outlook, che ha tagliato le stime dello 0,2% per ilrispetto all’aggiornamento del Weo di luglio. Nel 2024 il Pil tedesco crescerà dello 0,9%, lo 0,4% in meno rispetto a quanto previsto a luglio. “Si prevede una leggera contrazione economica nella seconda metà del, a causa della debolezza dei settori sensibili ai tassi d’interesse e del rallentamento della domanda dei partner commerciali”, spiegano i tecnici dell’Fmi. Fonte LaPresse. Nella foto d’apertura il cancelliere tedesco Olaf Scholz

Ladovrebbe riprendersi nel 2024 con un + 0,9% comunque meno del + 1,3% previsto tre mesi fa. Sale il dato francese per ilche passa a + 1% da + 0,8%. Nel 2024 accelerazione a + 1,3%. ...... quello che chiedono al governo è che i posti di lavoro rimangano in. Solo da noi ci si ... Ma ora A maggioquanti di quei ragazzi assunti sono rimasti a lavorare Sono crollati i volumi ...

Secondo il Fmi, nel 2023 la Germania andrà in recessione AGI - Agenzia Italia

In Germania il governo è in crisi per le elezioni in 2 Stati EuNews

Il Pil della Germania subirà una contrazione dello 0,5 per cento nel 2023 per tornare a crescere dello 0,9 per cento nel 2024. È ...Fari accesi sulla Germania dove gli esperti prevedono una recessione (-0,5%) quest’anno, con una ripresa al ritmo dello 0,9% il prossimo anno (stima questa ridotta dello 0,4%). Per quanto riguarda la ...