George Weah prova a restare presidente della Liberia 

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi si vota per le presidenziali e per rinnovare il parlamento, ma le attenzioni sono concentrate soprattutto sulla sua ricandidatura

Dopo sei anni al governo in Liberia, il presidentepunta al rinnovo del suo mandato. In ordine sparso corrono le opposizioni che hanno messo in campo 19 candidati, solo due dei quali sono donne. I due principali sfidanti dell'ex calciatore ...di Alberto Galvi - Le elezioni presidenziali del prossimo 10 ottobre in Liberia vedono 19 candidati in lizza per sostituire il presidente, che sta cercando un secondo mandato.aveva trascorso il decennio precedente a costruire credibilità politica, compresi tre anni al Senato. Oggi sta conducendo una dura campagna per ...

Oggi si vota per le presidenziali e per rinnovare il parlamento, ma le attenzioni sono concentrate soprattutto sulla sua ricandidatura ...